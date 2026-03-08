Exposition sculptures, peintures et photos Château Haltya Ustaritz
Exposition sculptures, peintures et photos Château Haltya Ustaritz samedi 30 mai 2026.
Château Haltya 1 Impasse d'Arkia Ustaritz Pyrénées-Atlantiques
Christiane Giraud présente ses sculptures et peintures, aux côtés des photographies d’Alexandra Vaquero. Une exposition qui réunit deux regards artistiques et plusieurs formes d’expression. .
Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chateau-haltya@orange.fr
