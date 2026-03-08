Exposition sculptures, peintures et photos Château Haltya Ustaritz

Exposition sculptures, peintures et photos

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-01

fin : 2026-06-01

Date(s) :

2026-06-01

Christiane Giraud présente ses sculptures et peintures, aux côtés des photographies d’Alexandra Vaquero. Une exposition qui réunit deux regards artistiques et plusieurs formes d’expression. .

Château Haltya 1 Impasse d’Arkia Ustaritz 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine chateau-haltya@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition sculptures, peintures et photos

L’événement Exposition sculptures, peintures et photos Ustaritz a été mis à jour le 2026-03-06 par Office de Tourisme Pays Basque