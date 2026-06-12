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EXPOSITION SCULPTURES SUR BOIS le chaylaret Termes

EXPOSITION SCULPTURES SUR BOIS le chaylaret Termes

EXPOSITION SCULPTURES SUR BOIS le chaylaret Termes samedi 18 juillet 2026.

Lieu : le chaylaret

Adresse : 215 chemin du bois de Faou

Ville : 48310 Termes

Département : Lozère

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif : Gratuit Journée

Termes

EXPOSITION SCULPTURES SUR BOIS

le chaylaret 215 chemin du bois de Faou Termes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-18

Venez découvrir l’exposition de sculptures sur bois de Camillou CONSTANT.
Rendez-vous à la grange du Chaylaret 215 chemin du bois de Faou sur la commune de Termes .   .

le chaylaret 215 chemin du bois de Faou Termes 48310 Lozère Occitanie +33 6 85 30 80 93 

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English :

L’événement EXPOSITION SCULPTURES SUR BOIS Termes a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien

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