EXPOSITION SCULPTURES SUR BOIS le chaylaret Termes
EXPOSITION SCULPTURES SUR BOIS le chaylaret Termes samedi 18 juillet 2026.
Termes
EXPOSITION SCULPTURES SUR BOIS
le chaylaret 215 chemin du bois de Faou Termes Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-18
Venez découvrir l’exposition de sculptures sur bois de Camillou CONSTANT.
Rendez-vous à la grange du Chaylaret 215 chemin du bois de Faou sur la commune de Termes . .
le chaylaret 215 chemin du bois de Faou Termes 48310 Lozère Occitanie +33 6 85 30 80 93
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English :
L’événement EXPOSITION SCULPTURES SUR BOIS Termes a été mis à jour le 2026-06-12 par 48-OT de l’Aubrac Lozérien
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