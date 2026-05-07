Exposition Secret de mer Landévennec

Landévennec

Exposition Secret de mer

Salle polyvalente Landévennec Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-08-10

Les labels des 400 ans de la Marine nationale et de l’Entraide marine ont été décernés à l’ouvrage format beau livre Secrets de mer. Ceci conduit l’association éditrice à but non lucratif, Secrets de mer éditions, à poursuivre sa vente au profit des orphelins de la Marine après avoir fait don de 11000 € de bénéfices aux stations locales SNSM sur la façade Atlantique, la Méditerranée et la Manche.

Secrets de mer plonge le regard dans l’inattendu et l’inconnu à bord de navires de la Marine nationale, de la marine marchande, de la pêche, de la flotte scientifique et de la course au large. La royale tient une place privilégiée dans notre maritimité depuis 1626, date de sa création en France. 80 pages sur 276, sont consacrées à la Marine nationale dans sa diversité. Ce voyage lève le voile sur une diversité de bâtiments ou aéronefs, leurs équipages et leurs missions, afin de préserver notre souveraineté sous l’eau, sur l’eau et dans les airs.

Le regard croisé du marin, du pilote, du navigateur, du scientifique, de l’écrivain ou du peintre, côtoie les expériences vécues, par 38 coauteurs spécialistes de l’océan et 23 photographes ou peintres. Il se décline ainsi du vol de nuit aux instruments lors d’un sauvetage, de l’art de la manoeuvre à la découverte des grands fonds…

Cette exposition de dessins, de peintures à l’huile, acryliques et gouaches, réalisées sur le motif ou en atelier met en scène le parcours du peintre pour dessiner et raconter la mer entre figuration abstractive et réalité recomposée.

Ce chapitre du livre présente en images différentes écritures et techniques, toutes tendues vers la recherche graphique et l’émotion marine au coeur de l’apprentissage de la Maritimité.

Le 21e siècle sera celui de la mer et des marins …

Eric Berthou

Peintre et écrivain de la mer

Secrets de mer éditions

A noter la collaboration d’un écrivain de marine et d’un Peintre Officiel de la Marine, tous deux récipiendaires comme 21 autres coauteurs, de l’ordre national du Mérite Maritime. .

Salle polyvalente Landévennec 29560 Finistère Bretagne +33 6 47 16 87 43

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English : Exposition Secret de mer

L’événement Exposition Secret de mer Landévennec a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime