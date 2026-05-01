Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Exposition SEGALEN PEINTURES Audierne

Exposition SEGALEN PEINTURES Audierne samedi 23 mai 2026.

Adresse : Le Dessus Des Halles

Ville : 29770 Audierne

Département : Finistère

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Tarif :

Audierne

Exposition SEGALEN PEINTURES

Le Dessus Des Halles Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-05-23

Exposition à voir du 23 mai au 27 juin 2026

mercredi 10h30 12h30
vendredi 17h 19h
Samedi 10h30 13h

En présence de l’artiste
Jeudi 10h30 13h   .

Le Dessus Des Halles Audierne 29770 Finistère Bretagne  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition SEGALEN PEINTURES

L’événement Exposition SEGALEN PEINTURES Audierne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz

À voir aussi à Audierne (Finistère)