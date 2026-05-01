Exposition SEGALEN PEINTURES Audierne
Exposition SEGALEN PEINTURES Audierne samedi 23 mai 2026.
Audierne
Exposition SEGALEN PEINTURES
Le Dessus Des Halles Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-05-23
Exposition à voir du 23 mai au 27 juin 2026
mercredi 10h30 12h30
vendredi 17h 19h
Samedi 10h30 13h
En présence de l’artiste
Jeudi 10h30 13h .
Le Dessus Des Halles Audierne 29770 Finistère Bretagne
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English : Exposition SEGALEN PEINTURES
L’événement Exposition SEGALEN PEINTURES Audierne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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