Audierne

Exposition SEGALEN PEINTURES

Le Dessus Des Halles Audierne Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-05-23

Exposition à voir du 23 mai au 27 juin 2026

mercredi 10h30 12h30

vendredi 17h 19h

Samedi 10h30 13h

En présence de l’artiste

Jeudi 10h30 13h .

Le Dessus Des Halles Audierne 29770 Finistère Bretagne

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English : Exposition SEGALEN PEINTURES

L’événement Exposition SEGALEN PEINTURES Audierne a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz