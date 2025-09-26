Exposition « Seicento in Carta. L’Italie du XVIIème siècle » au Château de Chantilly Chantilly
Exposition « Seicento in Carta. L’Italie du XVIIème siècle » au Château de Chantilly
Rue du Connétable Chantilly Oise
Début : 2026-03-07 10:00:00
fin : 2026-06-14 17:00:00
2026-03-07
Informations pratiques
Lieu Cabinet des arts graphiques PRince Amy Aga Khan
Exposition ouverte tous les jours sauf le mardi
Tarifs: Exposition comprise dans le billet 1 Jour 18€ Tarif Plein 14.50€ Tarif réduit
Rue du Connétable Chantilly 60500 Oise Hauts-de-France +33 3 44 67 37 37 accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
English :
Practical information
Venue: Cabinet des arts graphiques PRince Amy Aga Khan
Exhibition open every day except Tuesday
Admission: Exhibition included in 1-day ticket 18? Full Price 14.50? Reduced
German :
Praktische Informationen
Ort: Graphisches Kabinett PRince Amy Aga Khan
Die Ausstellung ist täglich außer dienstags geöffnet
Eintrittspreise: Ausstellung im 1-Tages-Ticket enthalten 18? Voller Preis 14.50? Ermäßigter Preis
Italiano :
Informazioni pratiche
Sede: Dipartimento di arti grafiche del principe Amy Aga Khan
Mostra aperta tutti i giorni tranne il martedì
Ingresso: mostra inclusa nel biglietto di 1 giorno 18? Prezzo intero 14,50? Tariffa ridotta
Espanol :
Información práctica
Lugar: Departamento de Artes Gráficas Príncipe Amy Aga Khan
Exposición abierta todos los días excepto el martes
Entrada: Exposición incluida en la entrada de 1 día 18? Tarifa completa 14,50? Tarifa reducida
