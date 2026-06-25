Exposition Si on jouets ? Salle communale Trichey jeudi 16 juillet 2026.

Trichey

Exposition Si on jouets ?

Salle communale 11 Grande Rue Trichey Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

L’exposition Si on jouets présente un siècle de jeux d’enfants. Crêpes et buvette accessible aux horaires d’ouverture de l’exposition. .

Salle communale 11 Grande Rue Trichey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté comitedesfetes.trichey@gmail.com

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English : Exposition Si on jouets ?

L’événement Exposition Si on jouets ? Trichey a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois