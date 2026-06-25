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Exposition Si on jouets ? Salle communale Trichey

Exposition Si on jouets ? Salle communale Trichey jeudi 16 juillet 2026.

Lieu
Salle communale
Adresse
11 Grande Rue
Ville
89430 Trichey
Département
Yonne
Début
jeudi 16 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Tarif
Gratuit Gratuit

Trichey

Exposition Si on jouets ?

Salle communale 11 Grande Rue Trichey Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 14:00:00
fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :
2026-07-16

L’exposition Si on jouets présente un siècle de jeux d’enfants. Crêpes et buvette accessible aux horaires d’ouverture de l’exposition.   .

Salle communale 11 Grande Rue Trichey 89430 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   comitedesfetes.trichey@gmail.com

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English : Exposition Si on jouets ?

L’événement Exposition Si on jouets ? Trichey a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois