Exposition : si Saint-Nicolas m’était conté, Place de la Libération, Saint-Nicolas-d’Aliermont
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Libération · Saint-Nicolas-d'Aliermont
Informations pratiques
Exposition : si Saint-Nicolas m’était conté 19 et 20 septembre Place de la Libération Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00
À partir de cartes postales anciennes de Saint-Nicolas-d’Aliermont, les membres de l’atelier d’écriture « les Amis des Mots » ont imaginé des anecdotes qui s’y seraient déroulées.
Place de la Libération Place de la Libération, 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Centre-Ville Seine-Maritime Normandie 06 74 15 35 91 parking
À partir de cartes postales anciennes de Saint-Nicolas-d’Aliermont, les membres de l’atelier d’écriture « les Amis des Mots » ont imaginé des anecdotes qui s’y seraient déroulées.
©amis des mots
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