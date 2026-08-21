Exposition : si Saint-Nicolas m’était conté, Place de la Libération, Saint-Nicolas-d’Aliermont

Informations pratiques

Exposition : si Saint-Nicolas m’était conté 19 et 20 septembre Place de la Libération Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:00:00+02:00 – 2026-09-20T20:00:00+02:00

À partir de cartes postales anciennes de Saint-Nicolas-d’Aliermont, les membres de l’atelier d’écriture « les Amis des Mots » ont imaginé des anecdotes qui s’y seraient déroulées.

Place de la Libération Place de la Libération, 76510 Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d’Aliermont 76510 Centre-Ville Seine-Maritime Normandie 06 74 15 35 91 parking

À partir de cartes postales anciennes de Saint-Nicolas-d’Aliermont, les membres de l’atelier d’écriture « les Amis des Mots » ont imaginé des anecdotes qui s’y seraient déroulées.

©amis des mots