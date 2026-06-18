Exposition Singulière Salle d’exposition Irvillac

Irvillac

Exposition Singulière

Salle d’exposition 1 Rue de la Chapelle Irvillac Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 13:00:00

fin : 2026-07-20 18:00:00

Date(s) :

2026-07-06

L’association APARS (association de promotion de l’art résolument singulier) présente les œuvres de quatre artistes du Finistère: Efka, Fanch Savina alias le peuple des grèves, Anouk Rugueu et Delphine Théhard.

Quatre artistes différents tant par leur technique que par leur imaginaire, ils ont en commun une singularité qu’ils vous invitent à voir dans un endroit étonnant; il s’agit d’un ancien ossuaire du XVIIème siècle transformé en salle d’exposition à Irvillac.

Ouvert tous les jours, entrée libre. .

Salle d’exposition 1 Rue de la Chapelle Irvillac 29460 Finistère Bretagne +33 6 75 93 04 51

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English :

L’événement Exposition Singulière Irvillac a été mis à jour le 2026-06-18 par OT LANDERNEAU DAOULAS