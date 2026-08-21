Exposition : Sois belle ! Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914), Musée de Vire Normandie, Vire Normandie

Informations pratiques

Exposition : Sois belle ! Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914) 19 et 20 septembre Musée de Vire Normandie Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Sois belle ! Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914)

Dans le cadre des Journées du Matrimoine 2026.

Que racontent l’extravagante crinoline, le sévère corset, les décolletés et les voilettes ? L’histoire de la mode féminine révèle la place assignée aux femmes dans la société française du XIXe siècle et du début du XXe : la parure pour domaine, le foyer pour espace. Loin d’une simple question de goût, les artifices qui contraignent ou exaltent les silhouettes témoignent de l’attention pesante portée au corps des femmes.

Musée de Vire Normandie Square du Chanoine Jean Héroult, 14500 Vire Normandie, France Vire Normandie 14500 Calvados Normandie 33231666650 https://www.virenormandie.fr/bouger-a-vire-normandie/culture-et-loisirs/le-musee Hôtel-Dieu des Augustines, bâtiment du XVIIIe siècle.

Sois belle ! Quand la mode raconte la condition des femmes (1830-1914)

©Sophie Lulague