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Exposition SOLIDUS LIQUIDUS de Nicolas Desverronnièes L’aparté, lieu d’art contemporain Iffendic

vendredi 11 septembre 2026 · L'aparté, lieu d'art contemporain · Iffendic

Exposition SOLIDUS LIQUIDUS de Nicolas Desverronnièes L’aparté, lieu d’art contemporain Iffendic

Informations pratiques

Début
vendredi 11 septembre 2026
Fin
vendredi 11 décembre 2026
Heure de début
18:30
Heure de fin
17:30
Lieu
L'aparté, lieu d'art contemporain
Adresse
Lac de Trémelin
Ville
35750 Iffendic
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Gratuit

Nicolas Desverronnières aborde la notion de paysage à travers les pratiques humaines qui le façonnent. Pour cette exposition à L’Aparté, l’artiste porte son regard sur la forêt, le lac et les activités qui leur sont liées.

À travers sculptures, bas-reliefs et dessins, il travaille la matière pour faire émerger des formes inspirées de ses recherches de terrain. Nourries par les métiers forestiers, les sources documentaires et les observations réalisées en résidence, ses œuvres tissent un dialogue sensible entre nature, mémoire et savoir-faire. Elles invitent à redécouvrir le territoire comme un espace vivant, modelé par les usages, les traces et les récits qui l’habitent.

À voir aussi à Iffendic (Ille-et-Vilaine)