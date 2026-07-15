Informations pratiques

Iffendic

Forum des associations Iffendic

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-04 19:30:00

Date(s) :

2026-09-04

Rendez-vous à la salle des sports d’ Iffendic le 4 septembre de 17h à 19h30, pour découvrir les associations du territoire.

Sur place, vous aurez la possibilité de vous renseigner sur les activités (sport, loisirs…) et de vous inscrire. .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Forum des associations Iffendic Iffendic a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté