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AGENDA · Iffendic

Forum des associations Iffendic Iffendic

vendredi 4 septembre 2026 · Iffendic

Informations pratiques

Début
vendredi 4 septembre 2026
Fin
vendredi 4 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Ville
35750 Iffendic
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Iffendic

Forum des associations Iffendic

Iffendic Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04 19:30:00

Date(s) :
2026-09-04

Rendez-vous à la salle des sports d’ Iffendic le 4 septembre de 17h à 19h30, pour découvrir les associations du territoire.
Sur place, vous aurez la possibilité de vous renseigner sur les activités (sport, loisirs…) et de vous inscrire.   .

Iffendic 35750 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 09 70 16 

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English :

L’événement Forum des associations Iffendic Iffendic a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Montfort Communauté

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