Exposition Sophie Pancrassin Fleursauvage Oloron-Sainte-Marie
Exposition Sophie Pancrassin Fleursauvage Oloron-Sainte-Marie samedi 15 août 2026.
Oloron-Sainte-Marie
Exposition Sophie Pancrassin Fleursauvage
D936 Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 14:00:00
fin : 2026-08-30 19:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Artiste tatoueuse passionnée depuis 2015, Sophie Pancrassin partage sa vision artistique à travers des expositions et des collaboration tout en continuant d’évoluer et d’explorer de nouveaux horizons artistiques. Au travers mon travail artistique, j’incite le spectateur à entrer dans un univers mouvant. Entre abstrait et figuratif, des lignes s’enlacent, se confondent, se marient les unes aux autres pour l’attirer vers lui; et envahirent l’Espace . Les courbes végétales prennent sens à créer une harmonieuse danse.
Vernissage le vendredi 21 août à 18h. Galerie fermée les jeudis. .
D936 Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 39 99 99
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English : Exposition Sophie Pancrassin Fleursauvage
L’événement Exposition Sophie Pancrassin Fleursauvage Oloron-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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