Sorède

EXPOSITION SORED’ART

32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 10:00:00

fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :

2026-07-05

Une quinzaine d’artistes expose à la salle des fêtes de Sorède.

Vernissage de l’exposition mardi 7 juillet à 18h

Ne manquez pas ce rendez-vous artistique !

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32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06

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English :

About fifteen artists are exhibiting at the Sorède community hall.

The exhibition opens on Tuesday, July 7, at 6 p.m.

Don’t miss this artistic event!

L’événement EXPOSITION SORED’ART Sorède a été mis à jour le 2026-06-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE