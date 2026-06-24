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EXPOSITION SORED’ART Sorède

EXPOSITION SORED’ART Sorède

EXPOSITION SORED’ART Sorède dimanche 5 juillet 2026.

Adresse
32 Rue du Moulin Cassanyes
Ville
66690 Sorède
Département
Pyrénées-Orientales
Début
dimanche 5 juillet 2026
Fin
dimanche 19 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Sorède

EXPOSITION SORED’ART

32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00

Date(s) :
2026-07-05

Une quinzaine d’artistes expose à la salle des fêtes de Sorède.
Vernissage de l’exposition mardi 7 juillet à 18h
Ne manquez pas ce rendez-vous artistique !
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32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06 

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English :

About fifteen artists are exhibiting at the Sorède community hall.
The exhibition opens on Tuesday, July 7, at 6 p.m.
Don’t miss this artistic event!

L’événement EXPOSITION SORED’ART Sorède a été mis à jour le 2026-06-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE

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