EXPOSITION SORED’ART Sorède
EXPOSITION SORED’ART Sorède dimanche 5 juillet 2026.
Sorède
EXPOSITION SORED’ART
32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-05 10:00:00
fin : 2026-07-19 12:00:00
Date(s) :
2026-07-05
Une quinzaine d’artistes expose à la salle des fêtes de Sorède.
Vernissage de l’exposition mardi 7 juillet à 18h
Ne manquez pas ce rendez-vous artistique !
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32 Rue du Moulin Cassanyes Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06
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English :
About fifteen artists are exhibiting at the Sorède community hall.
The exhibition opens on Tuesday, July 7, at 6 p.m.
Don’t miss this artistic event!
L’événement EXPOSITION SORED’ART Sorède a été mis à jour le 2026-06-24 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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