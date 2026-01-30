BALADE SI SOREDE M’ETAIT CONTE Sorède

BALADE SI SOREDE M’ETAIT CONTE

rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Début : 2026-07-03 09:30:00

fin : 2026-07-03 11:30:00

2026-07-03

Bienvenue à Sorède, point de départ de notre voyage captivant à travers les légendes et les contes populaires des Albères. Préparez-vous à plonger dans un monde enchanté où les histoires séculaires prennent vie sous vos yeux.

Balade familiale, niveau facile (enfants bons marcheurs).

Participation de 3€ par personne, gratuit pour les -18 ans ! Réservation obligatoire.

rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 04

English :

Welcome to Sorède, the starting point for our captivating journey through the legends and folk tales of the Albères. Get ready to plunge into an enchanted world where centuries-old stories come to life before your very eyes.

Family outing, easy level (good walkers).

3? per person, free for children under 18! Reservations required.

