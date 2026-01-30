VISITE GUIDEE SOREDE BALADE INSOLITE Sorède

VISITE GUIDEE SOREDE BALADE INSOLITE

rue de la caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Début : 2026-06-26 09:30:00

fin : 2026-06-26 11:30:00

2026-06-26

Découvrez les lieux communs, mais souvent méconnus de notre village, c’est ce que nous vous proposons lors de cette balade. A travers elle et à l’appui de nombreuses anecdotes, vous découvrirez ses lieux insolites de Sorède, mais aussi ses traditions et l’art de vivre des Sorédiens d’autrefois.

Participation de 3€ par personne, gratuit pour les -18 ans ! Réservation obligatoire.

rue de la caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

Discover the common, but often little-known, places of our village, that’s what we’re proposing on this walk. With the help of numerous anecdotes, you’ll discover Sorède’s unusual places, as well as its traditions and the art of living of the Sorédiens of yesteryear.

3? per person, free for children under 18! Reservations required.

