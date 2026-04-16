MERCAT DEL SOL Sorède
MERCAT DEL SOL Sorède dimanche 21 juin 2026.
Sorède
MERCAT DEL SOL
rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 09:00:00
fin : 2026-06-21 14:00:00
Date(s) :
2026-06-21
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rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06
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English :
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L’événement MERCAT DEL SOL Sorède a été mis à jour le 2026-04-16 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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