FETE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN Sorède

FETE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN

FETE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN Sorède mardi 23 juin 2026.

FETE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN

Rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23 00:00:00

Date(s) :
2026-06-23

Soirée festive animée par les associations sorédiennes… Musiques & danses, vente des bouquets, sardanes, exposition, buvette, bal…
  .

Rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Festive evening hosted by Sorédienne associations… Music & dance, bouquet sales, sardanes, exhibition, refreshments, ball…

L’événement FETE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN Sorède a été mis à jour le 2026-01-23 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE