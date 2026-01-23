FETE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN Sorède

FETE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN

Rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales

Début : 2026-06-23 20:00:00

fin : 2026-06-23 00:00:00

2026-06-23

Soirée festive animée par les associations sorédiennes… Musiques & danses, vente des bouquets, sardanes, exposition, buvette, bal…

Rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06

Festive evening hosted by Sorédienne associations… Music & dance, bouquet sales, sardanes, exhibition, refreshments, ball…

