FETE DES FEUX DE LA SAINT-JEAN Sorède
Rue de la Caserne Sorède Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Début : 2026-06-23 20:00:00
fin : 2026-06-23 00:00:00
2026-06-23
Soirée festive animée par les associations sorédiennes… Musiques & danses, vente des bouquets, sardanes, exposition, buvette, bal…
Rue de la Caserne Sorède 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 89 22 06
English :
Festive evening hosted by Sorédienne associations… Music & dance, bouquet sales, sardanes, exhibition, refreshments, ball…
