Exposition : sous la pluie, peindre, vivre et rêver, Musée des Beaux-arts, Rouen

Exposition : sous la pluie, peindre, vivre et rêver Samedi 23 mai, 19h00 Musée des Beaux-arts Seine-Maritime

10€ plein tarif, 7€ tarif réduit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

De la petite bruine à l’averse torrentielle, la pluie invite tantôt à l’émerveillement, tantôt à la mélancolie…Elle a souvent inspiré les artistes, qui dépeignent ses effets sur le paysage, comme sur la vie quotidienne. Passez entre les gouttes et explorez l’imaginaire de la pluie au musée !

Musée des Beaux-arts Esplanade Marcel Duchamp, 76000 Rouen, France Rouen 76000 Quartier Vieux-Marché Cathédrale Seine-Maritime Normandie 0235712840 https://mbarouen.fr https://www.facebook.com/rmmrouen/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/rmm_rouen/?hl=fr L’une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d’art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle. La première collection impressionniste de France hors de Paris. Le groupe de Puteaux ; L’abstraction. Cabinet d’arts graphiques riche de quelque huit mille feuilles, bénéficiant d’une réputation internationale. Entrée PMR par le 26 bis rue Lecanuet, dispositif Virtuoz pour les personnes porteuses d’handicap visuel disponible à l’accueil, sac de confort pour les personnes ayant un trouble du spectre autistique disponible à l’accueil.

De la petite bruine à l’averse torrentielle, la pluie invite tantôt à l’émerveillement, tantôt à la mélancolie…Elle a souvent inspiré les artistes, qui dépeignent ses effets sur le paysage, comme !…

© MRN