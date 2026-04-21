Exposition Sous Les Nymphéas Galerie zone bleue Plombières-les-Bains

Plombières-les-Bains

Exposition Sous Les Nymphéas

Galerie zone bleue 39 rue Liétard Plombières-les-Bains Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-08 14:00:00

fin : 2026-05-31 19:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Dans Le syndrome de l’Orangerie Grégoire Bouillier écrit : Si les Nymphéas étaient un livre, ils seraient une histoire extraordinaire. Si la phrase de l’écrivain était un programme, elle serait pour le peintre une invitation à dévoiler ce qui se cache dans l’œuvre de Monet. Sous Les Nymphéas, les personnages de cette mythologie nouvelle sont des carpes ventrues déjouant les pièges du pêcheur, des plongeurs traversant l’au-delà, des Ophélie métamorphosées en divinités des eaux, des truites aux yeux étonnés, des crapauds surpris dans leur méditation. Sous la surface miroitante des grands panneaux de l’Orangerie, noyés paisibles et créatures étranges racontent une histoire extraordinaire.Tout public

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Galerie zone bleue 39 rue Liétard Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est +33 6 08 92 96 32

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English :

In Le syndrome de l’Orangerie, Grégoire Bouillier writes: If the Water Lilies were a book, they would be an extraordinary story If the writer?s phrase were a program, it would be an invitation for the painter to unveil what lies hidden in Monet?s work. Under Les Nymphéas, the characters of this new mythology are pot-bellied carp thwarting the fisherman’s traps, divers traversing the beyond, Ophelia metamorphosed into water divinities, trout with astonished eyes, toads surprised in their meditation. Beneath the shimmering surface of the Orangerie?s large panels, peaceful drowning and strange creatures tell an extraordinary story.

L’événement Exposition Sous Les Nymphéas Plombières-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-21 par OT REMIREMONT