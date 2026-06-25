Informations pratiques

Juvignac

EXPOSITION SPECTACLES DE RUE

997 les Allées de l’Europe Juvignac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-07-02

Du 2 juillet au 27 août, la Ville de Juvignac met à l’honneur le Club Photo à travers l’exposition Spectacles de rue , à découvrir à l’Hôtel de Ville.

Du 2 juillet au 27 août, la Ville de Juvignac met à l’honneur le Club Photo à travers l’exposition Spectacles de rue , à découvrir à l’Hôtel de Ville.

Exposition entièrement réalisée par le Club Photo de Juvignac et pensée comme une immersion dans le monde magique, coloré et en perpétuel mouvement des arts de rue, Spectacles de rue enchantera petits et grands !

Ainsi, il est proposé au public de suivre le fil d’un parcours surprenant, où seront dévoilés des regards uniques et des instants d’une profonde vitalité.

Une exposition vivante, comme tous ces spectacles qu’offrent au public, aux quatre coins de France, des artistes à l’imagination débordante.

Ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30

Vernissage I Jeudi 2 juillet I 18h30 .

997 les Allées de l’Europe Juvignac 34990 Hérault Occitanie +33 4 67 10 42 42 culture@juvignac.fr

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English :

From July 2 to August 27, the City of Juvignac is showcasing the Photography Club through the exhibition “Street Performances,” on display at City Hall.

L’événement EXPOSITION SPECTACLES DE RUE Juvignac a été mis à jour le 2026-06-25 par 34 OT MONTPELLIER