Exposition sur le système solaire Pass. Auguste Brizeux Bannalec
mardi 22 septembre 2026 · Pass. Auguste Brizeux · Bannalec
Informations pratiques
Bannalec
Exposition sur le système solaire
Pass. Auguste Brizeux Médiathèque Bannalec Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-22
fin : 2026-10-20
Date(s) :
2026-09-22
Cette exposition dotée de magnifiques photographies permettra de découvrir la variété & la diversité des objets, planètes & astéroïdes qui gravitent autour de notre étoile. Elle sera présentée au Tangram dans le cadre de la fête de la science 2026. Un atelier de vulgarisation scientifique sera proposé par l’association l’ @ssourie en lien avec cette programmation.
Ouverture de l’exposition aux horaires de la médiathèque. .
Pass. Auguste Brizeux Médiathèque Bannalec 29380 Finistère Bretagne +33 2 98 35 40 50
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English :
L’événement Exposition sur le système solaire Bannalec a été mis à jour le 2026-07-06 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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