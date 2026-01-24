Exposition Sur les pas de d’Arthur Batut du photographe Nicolas Frémiot Centre culturel Le Rond-Point Labruguière

Exposition Sur les pas de d’Arthur Batut du photographe Nicolas Frémiot

Centre culturel Le Rond-Point 1, place de l’Europe Labruguière Tarn

Nicolas Frémiot a marché en 2023 de Labruguière à Céret sur les pas d’Arthur Batut qui arpenta au 19ème le Tarn et ses départements limitrophes. Regards sur le paysage contemporain de N. Frémiot et clichés d’A. Batut se cotoient dans l’exposition.

Centre culturel Le Rond-Point 1, place de l’Europe Labruguière 81290 Tarn Occitanie +33 5 63 82 10 63 contact@arthurbatut.fr

English :

In 2023, Nicolas Frémiot walked from Labruguière to Céret in the footsteps of Arthur Batut, who surveyed the Tarn and its neighbouring departments in the 19th century. N. Frémiot’s vision of the contemporary landscape and A. Batut’s photographs are combined in this exhibition.

