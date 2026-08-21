Exposition sur l’histoire de l’abbaye et l’ordre cistercien, Église abbatiale, Lachalade

Informations pratiques

Exposition sur l’histoire de l’abbaye et l’ordre cistercien 18 – 20 septembre Église abbatiale Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T08:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

L’exposition présente la fondation de l’ordre de Citeaux auquel l’abbaye a été rattachée en 1127, les caractéristiques de l’architecture cistercienne, la vie des moines au Moyen Âge, l’histoire de l’abbaye de La Chalade jusqu’à la révolution et les dommages subis par l’église au fil du temps.

Église abbatiale Rue du Couvent, 55120 Lachalade Lachalade 55120 Meuse Grand Est https://www.facebook.com/AAEAL55 Église bâtie entre 1320 et 1340 dans le style gothique en utilisant un matériau du pays, la gaize, un grès jaune et gélif, présente dans le sous-sol de toute l’Argonne. L’abbaye transformée en poste de premier secours en 1914-1918 fut relativement épargnée, alors que le village était détruit, mais elle subit de gros dégâts lorsqu’un chapelet de bombes tomba par erreur sur le cimetière attenant, en 1940.

Plusieurs vitraux des fenêtres hautes du transept sont des grisailles, datant du début du XIVe siècle, seuls cas de grisaille cistercienne en Lorraine. La rosace de la façade Ouest provient de l’abbaye Saint-Vanne de Verdun.

L’​église abbatiale a fait l’objet d’une ambitieuse campagne de restauration par tranche depuis 2019. Le chevet, la rosace, le transept et les bas-côtés ont été restaurés, la façade nettoyée et la couverture d’ardoises remplacée par des tuiles flammées. Les vitraux anciens du XIIIe ont été remontés dans les parties hautes, après 30 ans d’absence et des vitraux neufs posés dans le transept. L’ancienne porte menant au dortoir des moines a été découverte récemment dans le bras sud du transept au cours de sa restauration.

L’exposition présente la fondation de l’ordre de Citeaux auquel l’abbaye a été rattachée en 1127

© association des amis de l’église abbatiale de Lachalade