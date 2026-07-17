Exposition sur l’histoire des eaux thermales, Parc et Jardins du Château, Saint-Denis-sur-Loire

Informations pratiques

Exposition sur l’histoire des eaux thermales 19 et 20 septembre Parc et Jardins du Château Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Visite des jardins et exposition sur les vestiges des anciens thermes de Saint-Denis-sur-Loire.

Parc et Jardins du Château 1 rue de la Loire 41000 Saint-Denis-sur-Loire Saint-Denis-sur-Loire 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire http://saintdenissurloire.org Château de la fin XVIIIe siècle aux soubassements moyenâgeux et entouré de douves. Jardins en terrasse adossés à la falaise jusqu’à la levée de Loire.

Parc boisé « à la française » autour d’un canal et jardins historiques en constante amélioration. facile mais Pas de Parking

Visite des jardins et exposition sur les vestiges des anciens thermes de Saint-Denis-sur-Loire.

B.Ayguesparsse ©