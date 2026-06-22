Exposition sur St-François d’Assise Jubilé 800 ans Salle Jean-Marie Plume Moustiers-Sainte-Marie

Moustiers-Sainte-Marie

Exposition sur St-François d’Assise Jubilé 800 ans

Salle Jean-Marie Plume Place de l’Ancien Presbytère Moustiers-Sainte-Marie Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-07-20

Date(s) :

2026-07-06

Du 6 au 20 Juillet 2026, venez découvrir à la salle Jean-Marie Plume, l’exposition consacrée à St François d’Assise dans le cadre du jubilé des 800 ans (1226-2026).

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Salle Jean-Marie Plume Place de l’Ancien Presbytère Moustiers-Sainte-Marie 04360 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 74 61 64 musee@moustiers.eu

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English : Exhibition on St Francis of Assisi 800th Anniversary

From 6 to 20 July 2026, come and discover the exhibition dedicated to St Francis of Assisi at the Jean-Marie Plume Hall, as part of the 800th-anniversary celebrations (1226–2026).

L’événement Exposition sur St-François d’Assise Jubilé 800 ans Moustiers-Sainte-Marie a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de tourisme de Moustiers-Sainte-Marie