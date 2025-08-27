Exposition Survies Galerie Libre Vue Villandraut

Informations pratiques

Villandraut

Exposition Survies

Galerie Libre Vue 14 Cours Pasteur Villandraut Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 11:00:00

fin : 2026-11-07 19:00:00

Date(s) :

2026-10-03 2026-11-07

La Galerie Libre Vue offre de réfléchir ensemble sur un sujet qui nous concerne tous les violences routières.

Le choix d’une approche photographique intime et profondément humaine, caractérise l’exposition Survies qui s’attache à des femmes et des hommes ayant survécu à des accidents de la circulation. Loin des images choc, elle privilégie la rencontre avec des parcours de vie marqués par la reconstruction, invitant chacun à reconnaître sa propre vulnérabilité.

Avec égard et pudeur vis-à-vis de celles et ceux dont la vie a tragiquement basculé, elle aborde l’enjeu crucial de la prévention.

Libre Vue sa Boutique Solidaire

Vous aimez la photographie et votre soutien compte.

Libre Vue vous propose d’acquérir des tirages photographiques prestigieux et solidaires issus de ses collections, aux formats et supports variés.

Chaque œuvre est signée, garantissant son authenticité. .

Galerie Libre Vue 14 Cours Pasteur Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 40 98 15 contact@librevue.org

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English : Exposition Survies

L’événement Exposition Survies Villandraut a été mis à jour le 2026-08-19 par La Gironde du Sud