Exposition Survies Galerie Libre Vue Villandraut
samedi 3 octobre 2026 · Galerie Libre Vue · Villandraut
Informations pratiques
Villandraut
Exposition Survies
Galerie Libre Vue 14 Cours Pasteur Villandraut Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 11:00:00
fin : 2026-11-07 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03 2026-11-07
La Galerie Libre Vue offre de réfléchir ensemble sur un sujet qui nous concerne tous les violences routières.
Le choix d’une approche photographique intime et profondément humaine, caractérise l’exposition Survies qui s’attache à des femmes et des hommes ayant survécu à des accidents de la circulation. Loin des images choc, elle privilégie la rencontre avec des parcours de vie marqués par la reconstruction, invitant chacun à reconnaître sa propre vulnérabilité.
Avec égard et pudeur vis-à-vis de celles et ceux dont la vie a tragiquement basculé, elle aborde l’enjeu crucial de la prévention.
Libre Vue sa Boutique Solidaire
Vous aimez la photographie et votre soutien compte.
Libre Vue vous propose d’acquérir des tirages photographiques prestigieux et solidaires issus de ses collections, aux formats et supports variés.
Chaque œuvre est signée, garantissant son authenticité. .
Galerie Libre Vue 14 Cours Pasteur Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 40 98 15 contact@librevue.org
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English : Exposition Survies
L’événement Exposition Survies Villandraut a été mis à jour le 2026-08-19 par La Gironde du Sud