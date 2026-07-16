Visite guidée du château de Villandraut, Château de Villandraut, Villandraut

Informations pratiques

Visite guidée du château de Villandraut 19 et 20 septembre Château de Villandraut Gironde

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Venez visiter le château de Villandraut, dont la construction fut ordonnée par le pape Clément V, et découvrez l’histoire de ce remarquable palais-forteresse, classé au titre des Monuments historiques depuis 1886.

Château de Villandraut Rue Lafon Isore, 33730 Villandraut, France Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556258757 https://www.chateaudevillandraut.fr Château construit par le pape Clément V au début du XIVe siècle. Parvenu jusqu’à nos jours presque intact, l’édifice constitue le modèle le plus vaste et le plus accompli des châteaux de plaine avec son plan rectangulaire flanqué aux angles de puissantes tours auxquelles s’ajoutent au centre d’un front de l’enceinte deux autres tours aussi massives qui commandent l’entrée. L’architecture défensive se double de l’agrément d’une demeure seigneuriale avec des appartements largement éclairés sur cour et sur la campagne.

Venez visiter le château de Villandraut dont la construction a été ordonnée par la Pape Clément V et découvrir l’histoire de ce palais-forteresse classé depuis 1886 monuments historiques.

©Association Adichats