Le soir de la nuit Nuit des étoiles et des chauves-souris Rue Lafon Isore Villandraut

Informations pratiques

Villandraut

Le soir de la nuit Nuit des étoiles et des chauves-souris

Rue Lafon Isore Château de Villandraut Villandraut Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 16:00:00

fin : 2026-08-22 23:30:00

Date(s) :

2026-08-22

L’heure de notre rendez-vous étoilé a sonné !

Le soir de la nuit, samedi 22 août, à partir de 16h, un événement spécial au cœur du château de Villandraut, qui entend marier une soirée d’observation astronomique et la découverte théâtrale des chauves-souris.

Avec l’association ABERA et la troupe des Allumés de Bazas.

16h Atelier d’observation solaire

18h Théâtre la constellation de la chauve-souris

21h Conférence Le ciel de Villandraut 700 ans sous les étoiles

Remontez le temps jusqu’au début du XIV? siècle et découvrez le ciel tel qu’il apparaissait aux bâtisseurs du château de Villandraut. Cette conférence vous invite à un voyage mêlant histoire, astronomie et grandes découvertes scientifiques.

22h Découverte du ciel nocturne

Buvette et restauration sur place .

Rue Lafon Isore Château de Villandraut Villandraut 33730 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 95 20 32

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English : Le soir de la nuit Nuit des étoiles et des chauves-souris

L’événement Le soir de la nuit Nuit des étoiles et des chauves-souris Villandraut a été mis à jour le 2026-07-24 par La Gironde du Sud