EXPOSITION SYMPHONIE POUR UNE ÎLE DE YANNICK COIRRE CHEZ ARABESQUE Place de la République Saint-Cyprien
mardi 4 août 2026 · Place de la République · Saint-Cyprien
Informations pratiques
Saint-Cyprien
EXPOSITION SYMPHONIE POUR UNE ÎLE DE YANNICK COIRRE CHEZ ARABESQUE
Place de la République Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-04
{ summary : Exposition Symphonie pour une île de Yannick Coirre, Arabesque Centre d’Art Maison bleue, Saint-Cyprien, du 4 au 8 août. Vernissage 4 août 18h. Aquarelles lumineuses, portraits, émotions, couleurs vibrantes, hommage à l’île et ses habitants. Entrée libre. }
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Place de la République Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33
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English :
{ summary : Exhibition: ‘Symphony for an Island’ by Yannick Coirre, Arabesque Art Center Maison Bleue, Saint-Cyprien, August 4–8. Opening reception August 4 at 6 p.m. Luminous watercolors, portraits, emotions, vibrant colors—a tribute to the island and its inhabitants. Free admission. }
L’événement EXPOSITION SYMPHONIE POUR UNE ÎLE DE YANNICK COIRRE CHEZ ARABESQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE SAINT CYPRIEN
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