EXPOSITION SYMPHONIE POUR UNE ÎLE DE YANNICK COIRRE CHEZ ARABESQUE Place de la République Saint-Cyprien

Informations pratiques

Saint-Cyprien

EXPOSITION SYMPHONIE POUR UNE ÎLE DE YANNICK COIRRE CHEZ ARABESQUE

Place de la République Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-04

{ summary : Exposition Symphonie pour une île de Yannick Coirre, Arabesque Centre d’Art Maison bleue, Saint-Cyprien, du 4 au 8 août. Vernissage 4 août 18h. Aquarelles lumineuses, portraits, émotions, couleurs vibrantes, hommage à l’île et ses habitants. Entrée libre. }

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Place de la République Arabesque Centre d’Art Maison bleue Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

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English :

{ summary : Exhibition: ‘Symphony for an Island’ by Yannick Coirre, Arabesque Art Center Maison Bleue, Saint-Cyprien, August 4–8. Opening reception August 4 at 6 p.m. Luminous watercolors, portraits, emotions, vibrant colors—a tribute to the island and its inhabitants. Free admission. }

L’événement EXPOSITION SYMPHONIE POUR UNE ÎLE DE YANNICK COIRRE CHEZ ARABESQUE Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-07-06 par OT DE SAINT CYPRIEN