Exposition Talents de Dancevoir Dancevoir
Exposition Talents de Dancevoir Dancevoir samedi 23 mai 2026.
Dancevoir
Exposition Talents de Dancevoir
Salle des fêtes de Dancevoir Dancevoir Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-23
Tout public
Au programme peintures, dessins et création locales à découvrir !
Vernissage de l’exposition le samedi 23 mai à 17h. .
Salle des fêtes de Dancevoir Dancevoir 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 91 41 mairie.dancevoir@wanadoo.fr
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English :
L’événement Exposition Talents de Dancevoir Dancevoir a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne du Pays de Langres
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