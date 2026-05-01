Dancevoir

Exposition Talents de Dancevoir

Salle des fêtes de Dancevoir Dancevoir Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-24

Date(s) :

2026-05-23

Tout public

Au programme peintures, dessins et création locales à découvrir !

Vernissage de l’exposition le samedi 23 mai à 17h. .

Salle des fêtes de Dancevoir Dancevoir 52210 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 32 91 41 mairie.dancevoir@wanadoo.fr

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English :

L’événement Exposition Talents de Dancevoir Dancevoir a été mis à jour le 2026-05-12 par Antenne du Pays de Langres