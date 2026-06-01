Exposition Teddy GARDEZ les semeurs d’oxygène La Laiterie Gruchet-le-Valasse

Gruchet-le-Valasse

Exposition Teddy GARDEZ les semeurs d’oxygène

La Laiterie 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-06-30

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-06-30

Le Salon de thé La Laiterie accueille les œuvres de Teddy Gardez du 30 juin au 30 août 2026, aux horaires d’ouverture du salon de thé.

Artiste autodidacte normand, Teddy Gardez développe un univers singulier à travers le dessin au crayon graphite, l’aquarelle ou encore la tablette graphique. Jouant sur les nuances, les ombres et la lumière, il crée des œuvres sensibles et poétiques où le trait met en valeur textures, formes et émotions.

Une exposition à découvrir dans le cadre chaleureux du salon de thé, entre pause gourmande et parenthèse artistique. .

La Laiterie 289 Rue de la Briarderie Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 84 64 76

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English : Exposition Teddy GARDEZ les semeurs d’oxygène

L’événement Exposition Teddy GARDEZ les semeurs d’oxygène Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme