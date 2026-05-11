Guinguette à Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse
Guinguette à Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse jeudi 2 juillet 2026.
Gruchet-le-Valasse
Guinguette à Gruchet-le-Valasse
Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 18:30:00
fin : 2026-07-02 23:00:00
Date(s) :
2026-07-02
Les guinguettes de l’été 2026 sont annoncées ! Cette première soirée festive se tiendra à Gruchet-le-Valasse à partir de 18h30. Venez en famille, en couple ou entre amis profiter d’une belle soirée d’été au rythme de l’orchestre et en savourant de délicieux produits locaux.
Et pour plus de confort, amenez votre table, vos chaises et vos gobelets réutilisables !
Entrée libre et gratuite (premier arrivé, premier assis !).
Le programme de la soirée
18h30 20h Balade commentée pour (re)découvrir le patrimoine, surprise… les infos sont données lors du discours
20h Discours du maire
20h 23h Marché des producteurs locaux pour vous concocter un délicieux repas local et soirée dansante .
Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 70 46 32
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English : Guinguette à Gruchet-le-Valasse
L’événement Guinguette à Gruchet-le-Valasse Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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