Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Forum- Vos droits Mode d’emploi Salle Claude Laplace Gruchet-le-Valasse

Forum- Vos droits Mode d’emploi Salle Claude Laplace Gruchet-le-Valasse mardi 2 juin 2026.

Lieu : Salle Claude Laplace

Adresse : Rue de l'Abbaye

Ville : 76210 Gruchet-le-Valasse

Département : Seine-Maritime

Début : mardi 2 juin 2026

Fin : mardi 2 juin 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Gruchet-le-Valasse

Forum- Vos droits Mode d’emploi

Salle Claude Laplace Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 09:30:00
fin : 2026-06-02 17:30:00

Date(s) :
2026-06-02

Venez découvrir notre forum !

Un espace d’échange et d’entraide dédié aux sujets qui comptent vraiment au quotidien

Retraite mieux comprendre vos droits et éviter les mauvaises surprises
Divorce partager, s’informer et ne pas rester seul face aux difficultés
⚠️ Arnaques s’alerter, se protéger et éviter les pièges
‍ ‍ Famille échanger sur les relations, les conflits et les solutions
Autonomie préserver son indépendance et ses choix de vie
Santé parler librement et trouver du soutien ❤️

Que vous cherchiez des conseils, des témoignages ou simplement à échanger, ce forum est fait pour vous.   .

Salle Claude Laplace Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Forum- Vos droits Mode d’emploi

L’événement Forum- Vos droits Mode d’emploi Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

À voir aussi à Gruchet-le-Valasse (Seine-Maritime)