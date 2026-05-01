Le Marché de Printemps Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse
Le Marché de Printemps Rue de l’Abbaye Gruchet-le-Valasse samedi 30 mai 2026.
Gruchet-le-Valasse
Le Marché de Printemps
Rue de l’Abbaye Galerie Centre Commercial Carrefour Gruchet-le-Valasse Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 08:30:00
fin : 2026-05-30 19:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’association Les Boutiques de Gruchet organise un marché de printemps dans toute la galerie commerciale de Carrefour Gruchet-le-Valasse le samedi 30 mai 2026 de 8h30 à 19h00.
500 € de chèques cadeaux sont à gagner.
Venez rencontrer les artisans locaux. .
Rue de l’Abbaye Galerie Centre Commercial Carrefour Gruchet-le-Valasse 76210 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 65 18 79
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English : Le Marché de Printemps
L’événement Le Marché de Printemps Gruchet-le-Valasse a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme