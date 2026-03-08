Exposition temporaire extérieure Débarquements Normandie Provence la mer, clé de la victoire Arromanches-les-Bains

Exposition temporaire extérieure Débarquements Normandie Provence la mer, clé de la victoire

Exposition temporaire extérieure Débarquements Normandie Provence la mer, clé de la victoire .

Visible dans le jardin des pins, derrière le Musée du Débarquement.

De mai à fin octobre, découvrez la nouvelle exposition temporaire extérieure du musée du Débarquement, en partenariat avec le département du Var. Elle sera située dans le jardin des pins.

Une exposition qui met en lumière les Débarquements de Normandie et de Provence du point de vue maritime. .

Jardin des pins Arromanches-les-Bains 14117 Calvados Normandie

English : Exposition temporaire extérieure Débarquements Normandie Provence la mer, clé de la victoire

Temporary outdoor exhibition Normandy Provence landings: the sea, key to victory .

Visible in the pine garden behind the Landing Museum.

