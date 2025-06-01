La Vélomaritime d’Arromanches à Courseulles-sur-Mer Arromanches-les-Bains Calvados

Découvrez une magnifique portion de La Vélomaritime, au départ du port d’Arromanches, célèbre pour les vestiges de son port artificiel et son panorama à couper le souffle. Pédalez en direction d’Asnelles en empruntant la piste cyclable longeant la côte. Une pause gourmande s’impose aux incontournables Sablés d’Asnelles, avant de reprendre une piste cyclable à travers des paysages remarquables, avec vue sur les marais et mer. À Ver-sur-Mer, quittez la piste pour suivre de petites routes de campagne sur quelques kilomètres, jusqu’à votre point d’arrivée le port de Courseulles-sur-Mer.

Bike ride along portions of the greenways from Arromanches to Courseulles-sur-Mer.

Entdecken Sie einen wunderschönen Abschnitt der Velomaritime ab dem Hafen von Arromanches, der für die Überreste seines künstlichen Hafens und sein atemberaubendes Panorama bekannt ist. Radeln Sie auf dem Radweg entlang der Küste nach Asnelles. Machen Sie eine Schlemmerpause bei den unumgänglichen Sablés d’Asnelles, bevor Sie wieder auf dem Radweg durch eine bemerkenswerte Landschaft mit Blick auf die Sümpfe und das Meer radeln. In Ver-sur-Mer verlassen Sie den Radweg und fahren einige Kilometer auf kleinen Landstraßen bis zu Ihrem Ziel, dem Hafen von Courseulles-sur-Mer.

Scoprite un magnifico tratto della Vélomaritime, partendo dal porto di Arromanches, famoso per i resti del suo porto artificiale e per il suo panorama mozzafiato. Pedalate verso Asnelles lungo la pista ciclabile che costeggia la costa. Fate una pausa gastronomica nell’imperdibile Sablés d’Asnelles, prima di proseguire lungo la pista ciclabile attraverso paesaggi notevoli, con vista sulle paludi e sul mare. A Ver-sur-Mer si abbandona la pista e si percorrono piccole strade di campagna per alcuni chilometri, fino a raggiungere la meta: il porto di Courseulles-sur-Mer.

Descubra un magnífico tramo de La Vélomaritime, partiendo del puerto de Arromanches, famoso por los restos de su puerto artificial y su impresionante panorama. Pedalee hacia Asnelles por el carril bici que bordea la costa. Haga una pausa gastronómica en el ineludible Sablés d’Asnelles, antes de continuar por el carril bici a través de paisajes notables, con vistas a las marismas y al mar. A la altura de Ver-sur-Mer, abandone la pista y siga pequeños caminos rurales durante unos kilómetros, hasta llegar a su destino: el puerto de Courseulles-sur-Mer.

