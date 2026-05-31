Exposition temporaire : « Histoire des migrations protestantes », Musée du Poitou Protestant, Beaussais

Exposition temporaire : « Histoire des migrations protestantes » 19 et 20 septembre Musée du Poitou Protestant Deux-Sèvres

Tarif libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette exposition est le fruit d’un travail commun de dix institutions de l’espace culturel protestant issu de six pays européens. Elle fait partie de la coopération muséographique européenne pour l’« histoire des migrations protestantes ». La migration est une caractéristique commune à presque toutes les cultures. Elle fait partie, depuis toujours, de l’histoire européenne. Les causes des migrations ont été et sont encore multiples.

À travers des biographies de personnes qui ont quitté leur pays pour des raisons de religions, de guerres, de problèmes économiques ou qui de leur propre initiative sont parties vers des pays inconnus, découvrez les différents mouvements migratoires de l’histoire culturelle protestante. L’exposition s’attache à évoquer les circonstances qui ont mené à la fuite de ses personnes, les risques encourus et la façon dont leur arrivée a marqué leur nouveau monde, laissant ainsi entrevoir l’empreinte de cet héritage culturel. Exposition conçue dans le cadre de la collaboration des musées européens d’histoire protestante. Projet ayant reçu la labellisation Erasmus+ en 2023.

www.evangelische-migrationsgeschichten.com/fr

Musée du Poitou Protestant Place de la Mairie, 79370 Beaussais-Vitré Beaussais 79370 Beaussais Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 32 83 16 http://www.museepoitouprotestant.com [{« link »: « http://www.evangelische-migrationsgeschichten.com/fr »}] Le musée du Poitou Protestant est installé dans l’ancienne église romane de Beaussais, devenue temple avec le Concordat. Il abrite une scénographie dédiée à l’histoire des protestants du Poitou, de la venue de Calvin en 1534 à la construction de la République.

Cette exposition est le fruit d’un travail commun de dix institutions de l’espace culturel protestant issu de six pays européens. Elle fait partie de la coopération muséographique européenne pour l’«…

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