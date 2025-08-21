Exposition temporaire Infiniment bleu Maison des Patrimoines Sud Bourgogne Matour

Informations pratiques

Matour

Exposition temporaire Infiniment bleu

Maison des Patrimoines Sud Bourgogne 11 rue de La Clayette Matour Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 14:00:00

fin : 2026-08-13 18:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Trois artistes et une couleur. Trois amis, une envie s’unir dans une exposition qui met en parallèle trois formes d’expression différentes avec le bleu comme source d’inspiration.

Un photographe, une céramiste et un peintre unissent leurs talents et leurs visions pour vous offrir une exposition autour de la couleur bleue, dans la belle salle d’exposition de la Maison des Patrimoines de Matour.

Informations sur les artistes

Craig Sutton Après avoir fait des études d’art dans le nord de l’Angleterre, Craig Sutton a quitté son pays pour s’installer en France. Il a exercé le métier de créateur de bijoux, de traducteur et de professeur d’anglais en tant qu’indépendant, tout en poursuivant des projets personnels artistiques dans les domaines de l’écriture, la peinture et la photographie. Aujourd’hui, il expose ses photos et participe à des projets et des stages liés à la créativité et la valorisation de soi.

Jeanne-Marie Le Bozec Lors de cette exposition, mes poteries seront des symboles. Par des variations bleues, elles témoigneront de l’infinie diversité des possibles. Elles ne seront pas à vendre. Décliner cette couleur avec mes poteries est pour moi source d’amusement et de plaisir.

Créer avec mes amis Craig et Christian stimule mon inspiration. Le bleu nous rassemblera; nous ferons alliance dans l’infini de cette couleur.

Christian Schmidt Enfant déjà j’aimais dessiner, alors quand on m’a proposé l’expérience de la peinture à l’huile vers l’âge de 9 ans, en m’offrant ma première mallette, ça a été une révélation. L’huile a été mon médium de prédilection et j’ai peint sur le motif en autodidacte une vingtaine d’années. Parallèlement, mes engagements pour la Nature et des rencontres décisives m’ont porté vers la photographie naturaliste. Mon arrivée en Bourgogne, il y a quinze ans, a été un tournant esthétique et émotionnel. Mon amour pour les vielles pierres, le patrimoine bâti et les paysages s’est ravivé. Mes photos se transforment et je reviens vers le paysage et l’architecture romane. Que de sujets de création, les pinceaux me démangent ! Aujourd’hui je me forme à d’autres techniques: pastel, encre, dessin et acrylique. J’aime expérimenter ! Et les bleu du ciel… et de l’océan. Hymne au vivant ! .

Maison des Patrimoines Sud Bourgogne 11 rue de La Clayette Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84 maisondespatrimoines@matour.fr

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English : Exposition temporaire Infiniment bleu

L’événement Exposition temporaire Infiniment bleu Matour a été mis à jour le 2026-06-24 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)