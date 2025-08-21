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AGENDA · Matour

Marché de producteurs locaux Rue de la Clayette Matour

lundi 6 juillet 2026 · Rue de la Clayette · Matour

Informations pratiques

Début
lundi 6 juillet 2026
Fin
mardi 7 juillet 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Rue de la Clayette
Adresse
Maison des Patrimoines
Ville
71520 Matour
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Gratuit Gratuit

Matour

Marché de producteurs locaux

Rue de la Clayette Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-07-20 22:30:00

Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24

C’est une soirée conviviale et festive qui vous attend chaque lundi à partir de 18 h dans le parc de la Maison des Patrimoines
Les producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits gourmands légumes, fromages, bière, vin, miel, produits à base de plantes (etc.)
Il n’y a plus qu’à faire son marché avant de s’installer en famille ou entre amis autour de grandes tablées.
Car le principe est simple chacun compose son menu au gré des stands de producteurs tout en écoutant un groupe de musique.   .

Rue de la Clayette Maison des Patrimoines Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84  maisondespatrimoines@matour.fr

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English : Marché de producteurs locaux

L’événement Marché de producteurs locaux Matour a été mis à jour le 2026-06-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III

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