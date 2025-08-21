Marché de producteurs locaux Rue de la Clayette Matour
lundi 6 juillet 2026 · Rue de la Clayette · Matour
Informations pratiques
Matour
Marché de producteurs locaux
Rue de la Clayette Maison des Patrimoines Matour Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-06 18:00:00
fin : 2026-07-20 22:30:00
Date(s) :
2026-07-06 2026-07-13 2026-07-20 2026-07-27 2026-08-03 2026-08-10 2026-08-17 2026-08-24
C’est une soirée conviviale et festive qui vous attend chaque lundi à partir de 18 h dans le parc de la Maison des Patrimoines
Les producteurs locaux vous feront découvrir leurs produits gourmands légumes, fromages, bière, vin, miel, produits à base de plantes (etc.)
Il n’y a plus qu’à faire son marché avant de s’installer en famille ou entre amis autour de grandes tablées.
Car le principe est simple chacun compose son menu au gré des stands de producteurs tout en écoutant un groupe de musique. .
Rue de la Clayette Maison des Patrimoines Matour 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 78 84 maisondespatrimoines@matour.fr
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English : Marché de producteurs locaux
L’événement Marché de producteurs locaux Matour a été mis à jour le 2026-06-25 par MATOUR │ OT Verts Vallons de Sud Bourgogne | Cat.III
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