Exposition temporaire, Musée d’art de d’histoire d’Orange, Orange

Informations pratiques

Exposition temporaire 19 et 20 septembre Musée d’art de d’histoire d’Orange Vaucluse

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Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visible aux horaires d’ouverture du Musée du 12 au 27 septembre 2026, tous les jours de 10h à 18h, au tarif du billet d’entrée au Musée.

Gratuit pendant les journées européennes du patrimoine le samedi 19 et le dimanche 20 septembre.

Au-delà des vestiges architecturaux, témoignage de la vie quotidienne du château depuis l’époque médiévale jusqu’à sa destruction au XVIIe siècle.

Visites guidées :

Deux visites seront proposées au grand public, axées sur les deux expositions temporaires : celle des objets issus des fouilles du château, mais aussi celle de la collection Vallentin du Cheylard qui prendra fin le 27 septembre.

Le samedi 19 septembre, de 14 à 16h, et le dimanche 20 septembre, de 10h30 à 12h. Sur inscription jusqu’au vendredi 18 à 12h.

Atelier enfant : samedi 19 septembre de 10h30 à 12h, initiation au musée, à la découverte des deux expositions temporaires dans un premier temps, et une activité créatrice dans un second temps.

Pour enfant impérativement accompagné d’un parent. Atelier limité à 10 enfants. Renseignements et inscription au 04.90.51.38.81. Ou par courriel sur musee@ville-orange.fr

Musée d’art de d’histoire d’Orange Place des Frères Mounet, 84100 Orange, France Orange 84100 Baron Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490511760 https://theatre-antique.com/nos-lieux/musee-dart-et-histoire [{« link »: « mailto:musee@ville-orange.fr »}] Les collections archéologiques proviennent de multiples fouilles d’Orange : à côté d’objets de la vie quotidienne, la pièce la plus intéressante est représentée par trois cadastres gravés sur marbre par ordre de l’empereur Vespasien. Ces documents révèlent l’organisation foncière de la colonie antique. De nombreux fragments architecturaux et de statuaires proviennent du décor du mur de scène du théâtre, entre autre un ensemble exceptionnel de frises. Du moyen âge au XVIIe siècle, est évoqué le passé de la principauté d’Orange étroitement lié à la famille royale des Pays-Bas. Cinq peintures représentent la vie d’une fabrique d’indiennes au XVIIe siècle. Commandées en 1764 par les frères Wetter, patrons de la fabrique, à GM Rossetti, elles décoraient le salon de leur demeure. Le XIXe siècle est illustré par des gravures montrant le dégagement et la restauration du théâtre et de l’arc et par la collection Gasparin, famille orangeoise dont furent issus plusieurs hommes politiques. Fonds de peintures de Franck Brangwyn et d’Albert de Belleroche.

Visible aux horaires d’ouverture du Musée du 12 au 27 septembre 2026, tous les jours de 10h à 18h, au tarif du billet d’entrée au Musée.

Musée d’art et d’histoire©Poptourisme