Exposition temporaire « Poésie politique », FRAC Réunion, Saint-Leu

Exposition temporaire « Poésie politique » Samedi 23 mai, 14h00 FRAC Réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T12:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

À partir de quelques exemples puisés dans la collection du Fonds régional d’art contemporain de la Réunion et au-delà, l’exposition interroge différentes manières dont les artistes d’aujourd’hui abordent des sujets – des affects – que l’on pourrait qualifier d’éminemment politiques :

l’affirmation de l’identité africaine des populations insulaires ;

l’hommage aux premiers esclaves déportés dans les îles de plantation ou dans les cours européennes ;

les assignations, les contraintes et la mémoire indélébile des traumatismes enfouis ;

la question des formes de réparation des effets du colonialisme ;

la tragédie de la migration clandestine vécue chaque année dans le dernier département français d’outre-mer ;

les discours emblématiques du féminisme décolonial contemporain…

L’exposition propose ainsi de découvrir huit langages plastiques de la politique dans les pratiques artistiques contemporaines.

Elle cherche à rendre visible et compréhensible les conditions, les ressources poétiques, la poíēsis qui leur est propre, autrement dit ce qui permet, à chaque fois, à l’affect lui-même de trouver sa pleine résonance.

Une exposition proposée par Jean-Christophe Royoux, en collaboration avec Claire Viardet

FRAC Réunion 6 Allee des Flamboyants, 97424 Saint-Leu, France Saint-Leu 97424 La Réunion La Réunion 262262218029 https://www.fracreunion.fr Le FRAC Réunion est installé à la Maison dite « Dussac » à Piton Saint-Leu. Autrefois maison de maître du domaine agricole, puis du directeur de l’usine sucrière, la maison accueille aujourd’hui la collection du Fonds Régional d’Art Contemporain.

Les trois volets du projet artistique et culturel se développent autour de l’observation et de la description des phénomènes sociétaux et des civilisations en considérant les origines, les carrefours et les nouveaux paradigmes.

À partir de quelques exemples puisés dans la collection du Fonds régional d’art contemporain de la Réunion et au-delà, l’exposition interroge différentes manières dont les artistes d’aujourd’hui des …

© Noémie Brion