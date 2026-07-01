Exposition temporaire « Quand les archives racontent 165 ans de justice de proximité », Archives départementales de la Savoie, Chambéry

Informations pratiques

Exposition temporaire « Quand les archives racontent 165 ans de justice de proximité » 19 et 20 septembre Archives départementales de la Savoie Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Les justices de paix et les justices de mandement sont le premier échelon de la justice au niveau local. Elles existent de 1793 à 1958 dans le ressort de chaque canton. Ces documents sont une mine d’or pour toute personne amatrice d’histoire locale.

Depuis 2021, les Archives départementales ont débuté un chantier de collecte et d’inventaire des archives des justices de paix et de mandement sur l’ensemble de la Savoie. Le classement de ces fonds s’achève en 2026.

Partez à la découverte de la vie quotidienne de votre commune ou de vos ancêtres et venez découvrir des jugements civils et de simple police, des procès-verbaux de bornage, des délibérations du conseil de famille, des déclarations de bétail et tant d’autres documents encore.

Archives départementales de la Savoie 244 quai de la Rize, 73000 Chambéry, France Chambéry 73000 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 0479708770 http://www.savoie-archives.fr L’ancien bâtiment des archives départementales de la Savoie est construit en béton avec une structure métallique selon un plan en L. Il est couvert d’un toit terrasse. Une des ailes est haute de 6 étages tandis que l’autre n’en possède que 5. Au rez-de-chaussée de l’une d’entre elles se trouvent le secrétariat, la salle d’accueil du public, le bureau de l’archiviste et la salle des mappes. Tous les autres niveaux sont réservés au stockage des archives excepté les espaces de circulations verticales et horizontales. Le bâtiment dispose de 8,5 km de rayonnage ainsi que 3 salles supplémentaires de réserve de 1.5 km. La disposition respecte les conseils donnés par l’Inspecteur général des archives en 1932. La hauteur sous plafond est de 2,20 m, la hauteur des rayons oscille entre 40 et 50 cm, ils sont profonds de 30 cm et enfin, l’espace entre les rayonnages se situe entre 0.90 et 1 m.

Journées européennes du patrimoine

©Archives départementales de la Savoie