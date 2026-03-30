Exposition TEMPORARY LAND Galerie Chroniques Limoges
Exposition TEMPORARY LAND Galerie Chroniques Limoges vendredi 24 avril 2026.
Exposition TEMPORARY LAND
Galerie Chroniques 12 Rue de la Loi Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-05-22
Date(s) :
2026-04-24 2026-04-25 2026-04-26 2026-05-01 2026-05-02 2026-05-03 2026-05-08 2026-05-09 2026-05-10 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-17 2026-05-22 2026-05-23 2026-05-24 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31 2026-06-05 2026-06-06
La galerie Chroniques vous propose de découvrir l’exposition de photographies Temporary Land de l’artiste Thibault Lefébure.
Il se dégage quelque chose d’étrangement paisible dans les photographies de Thibault Lefébure. La douceur des gris et le calme apparent des visages qui s’offrent au photographe ne doivent cependant pas nous détourner de ce que ces photographies montrent ; la grande précarité des conditions de vie de ces bergers.
L’approche du photographe est progressive, elle se fait à distance tout d’abord. La distance qui permet d’englober à la fois les reliefs lointains autant que les détails de l’installation des nomades. .
Galerie Chroniques 12 Rue de la Loi Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition TEMPORARY LAND
L’événement Exposition TEMPORARY LAND Limoges a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Limoges Métropole
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