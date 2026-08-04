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Exposition Tenues dérobées Médiathèque de Guingamp Guingamp

mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque de Guingamp · Guingamp

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
samedi 31 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque de Guingamp
Adresse
1 Place du Champ-au-Roy
Ville
22200 Guingamp
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Guingamp

Exposition Tenues dérobées

Médiathèque de Guingamp 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-10-31

Date(s) :
2026-09-16

Les Dérobées est un collectif de dix créatrices qui ensemble créent des broderies-témoignages, des robes-consolations, des coiffes-mémoires… célébrant et questionnant la vie des femmes. Les tenues sont réunies en installation, assorties de broderies de poèmes et de mots-manifestes. Habitées en déambulations, elles sont accompagnées par la voix de leurs créatrices dans un spectacle-lectures. Vernissage et lectures à voix haute le vendredi 25 septembre, 18h. Gratuit tout public   .

Médiathèque de Guingamp 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 66 

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English :

L’événement Exposition Tenues dérobées Guingamp a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol

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