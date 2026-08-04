Exposition Tenues dérobées Médiathèque de Guingamp Guingamp
mercredi 16 septembre 2026 · Médiathèque de Guingamp · Guingamp
Informations pratiques
Guingamp
Exposition Tenues dérobées
Médiathèque de Guingamp 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 10:00:00
fin : 2026-10-31
Date(s) :
2026-09-16
Les Dérobées est un collectif de dix créatrices qui ensemble créent des broderies-témoignages, des robes-consolations, des coiffes-mémoires… célébrant et questionnant la vie des femmes. Les tenues sont réunies en installation, assorties de broderies de poèmes et de mots-manifestes. Habitées en déambulations, elles sont accompagnées par la voix de leurs créatrices dans un spectacle-lectures. Vernissage et lectures à voix haute le vendredi 25 septembre, 18h. Gratuit tout public .
Médiathèque de Guingamp 1 Place du Champ-au-Roy Guingamp 22200 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 44 06 66
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition Tenues dérobées Guingamp a été mis à jour le 2026-07-28 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol
À voir aussi à Guingamp (Côtes-d'Armor)
- Atelier Quadricérasténope Centre d’art Gwinzegal Guingamp 4 août 2026
- L’espace Super-chouette accueille les petits et leurs familles Centre d’art Gwinzegal Guingamp 5 août 2026
- Visite guidée Guingamp, Petite Cité de Caractère® et grandes histoires Office de Tourisme Guingamp 5 août 2026
- Portrait au flash Centre d’art Gwinzegal Guingamp 6 août 2026
- Voyages photographiques Centre d’art Gwinzegal Guingamp 6 août 2026