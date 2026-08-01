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Exposition Thierry Maze au phare de Gatteville Phare de Gatteville salle d’exposition Gatteville-le-Phare

lundi 17 août 2026 · Phare de Gatteville salle d'exposition · Gatteville-le-Phare

Exposition Thierry Maze au phare de Gatteville Phare de Gatteville salle d’exposition Gatteville-le-Phare

Informations pratiques

Début
lundi 17 août 2026
Fin
dimanche 23 août 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Phare de Gatteville salle d'exposition
Adresse
25 C route du Phare
Ville
50760 Gatteville-le-Phare
Département
Manche
Tarif

Gatteville-le-Phare

Exposition Thierry Maze au phare de Gatteville

Phare de Gatteville salle d’exposition 25 C route du Phare Gatteville-le-Phare Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 12:00:00

Date(s) :
2026-08-17

Venez découvrir les bords de mer de ce peintre figuratif normand dans la salle d’exposition, située au pied du phare.   .

Phare de Gatteville salle d’exposition 25 C route du Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 45 73 18 11  thierry.maze@gmail.com

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English : Exposition Thierry Maze au phare de Gatteville

L’événement Exposition Thierry Maze au phare de Gatteville Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin

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