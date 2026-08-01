Exposition Thierry Maze au phare de Gatteville Phare de Gatteville salle d’exposition Gatteville-le-Phare
lundi 17 août 2026 · Phare de Gatteville salle d'exposition · Gatteville-le-Phare
Informations pratiques
Gatteville-le-Phare
Exposition Thierry Maze au phare de Gatteville
Phare de Gatteville salle d’exposition 25 C route du Phare Gatteville-le-Phare Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-17 10:00:00
fin : 2026-08-23 12:00:00
Date(s) :
2026-08-17
Venez découvrir les bords de mer de ce peintre figuratif normand dans la salle d’exposition, située au pied du phare. .
Phare de Gatteville salle d’exposition 25 C route du Phare Gatteville-le-Phare 50760 Manche Normandie +33 6 45 73 18 11 thierry.maze@gmail.com
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English : Exposition Thierry Maze au phare de Gatteville
L’événement Exposition Thierry Maze au phare de Gatteville Gatteville-le-Phare a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin