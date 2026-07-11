Informations pratiques

Laruns

Exposition Toiles de l’Atelier « Dessiner à Pau »

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 16:00:00

fin : 2026-08-21 18:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Les œuvres présentées sont le fruit des explorations artistiques en plein air menées avec l’atelier d’Anna Sieradzka ( Dessiner à Pau ). Chaque toile raconte une rencontre avec la lumière, les paysages et les couleurs du Béarn et des Pyrénées. www.dessinerapau.fr .

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66

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English : Exposition Toiles de l’Atelier « Dessiner à Pau »

L’événement Exposition Toiles de l’Atelier « Dessiner à Pau » Laruns a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées