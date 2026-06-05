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Exposition Tour de champs, la nature musicienne Conservatoire de Rennes Rennes

Exposition Tour de champs, la nature musicienne Conservatoire de Rennes Rennes

Exposition Tour de champs, la nature musicienne Conservatoire de Rennes Rennes mercredi 17 juin 2026.

Lieu : Conservatoire de Rennes

Adresse : 2 place Jean Normand, 35200 Rennes

Ville : 35200 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mercredi 17 juin 2026

Fin : mercredi 17 juin 2026

Exposition Tour de champs, la nature musicienne Conservatoire de Rennes Rennes Mercredi 17 juin, 16h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Exposition de dessins et peintures d’enfants sur le thème Art & Musique

Restitution d’atelier réalisé pendant l’événement Explose ton chap’ à Savary pendant les vacances d’avril. Venez découvrir l’exposition des dessins et peintures produits par les enfants du 17 juin à fin juin. L’occasion de profiter également des évenements musicaux du Conservatoire et de découvrir les activités de l’association Aeiette dans le quartier du Blosne !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-17T16:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-17T17:00:00.000+02:00

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Conservatoire de Rennes 2 place Jean Normand, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine


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