Exposition Tour de champs, la nature musicienne Conservatoire de Rennes Rennes Mercredi 17 juin, 16h30 Ille-et-Vilaine

Entrée libre et gratuite

Exposition de dessins et peintures d’enfants sur le thème Art & Musique

Restitution d’atelier réalisé pendant l’événement Explose ton chap’ à Savary pendant les vacances d’avril. Venez découvrir l’exposition des dessins et peintures produits par les enfants du 17 juin à fin juin. L’occasion de profiter également des évenements musicaux du Conservatoire et de découvrir les activités de l’association Aeiette dans le quartier du Blosne !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-17T16:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-17T17:00:00.000+02:00

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Conservatoire de Rennes 2 place Jean Normand, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



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