ROBERT JON & THE WRECK – ALHAMBRA Paris

ROBERT JON & THE WRECK Début : 2026-04-22 à 20:00. Tarif : – euros.

VERYSHOW PRODUCTIONS PRÉSENTE : ROBERT JON & THE WRECKLes rockeurs sud-californiens Robert Jon & The Wreck ont révolutionné le rock sudiste et créé un son qui leur est propre. Avec des chansons exceptionnelles, des solos de guitare vertigineux et de riches harmonies vocales, le groupe a captivé le public du monde entier avec des concerts à guichets fermés et a partagé l’affiche avec Joe Bonamassa, Buddy Guy, Blackberry Smoke, The Mavericks, Little Feat et Rival Sons. La trajectoire ascendante de The Wreck leur a valu un contrat d’enregistrement avec Journeyman Records, le label de Joe Bonamassa, qui leur a ouvert les portes d’une nouvelle ère d’opportunités d’enregistrement et de tournées. Le groupe Robert Jon & The Wreck, qui vient de sortir son nouvel album « Heartbreaks & Last Goodbyes », sera en concert le 22 avril 2026 à l’Alhambra (Paris) !

ALHAMBRA 21, RUE YVES TOUDIC 75010 Paris 75