VIVRE AVEC BACH – SALLE GAVEAU Paris

VIVRE AVEC BACH Début : 2026-04-16 à 20:30. Tarif : – euros.

JEAN MARC DUMONTET PRÉSENTE : VIVRE AVEC BACHJeudi 16 avrilà 20h30Vivre avec BachMusique et paroleDans la famille Bach, c’est peu dire qu’on aime la musique. Dès le milieu du XVIe siècle, enfants et parents, hommes et femmes, tout le monde chante, joue et compose.Mais qu’est-ce qu’un amour, s’il ne s’incarne ? Deux femmes, deux épouses ont illuminé la vie de Jean-Sébastien : Maria Barbara sa jeune cousine, et Anna Magdalena sa plus fervente admiratrice. Mais elles sont loin d’être les seules.Depuis bientôt trois cents ans, nous sommes des millions à vivre avec Bach, à danser avec Bach, à prier avec Bach, à improviser avec Bach, à vivre ensemble et mieux grâce à Bach.En musique et en parole, Claire-Marie Le Guay et Erik Orsenna vont vous donner à entendre l’œuvre que Bach a donnée au monde.Elle est pianiste et auteur de deux livres, il est écrivain, fou de musique, et s’est mis au piano il y a dix ans. Qu’est-ce que l’art s’il n’élève la vie, et parfois la répare ?Claire-Marie Le Guay, pianoErik Orsenna, de l’Académie françaisePartitas ; Concerto italien ; Fantaisie chromatique ; Chorals et autres œuvres, extraits — Jean-Sébastien BachDurée : 1h05

SALLE GAVEAU 45 RUE LA BOETIE 75008 Paris 75